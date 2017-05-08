إنتشار رهيب لوباء الكوليرا في العاصمة اليمنية صنعاء

وقالت المصادر ذاتها، أن عدد حالات الإصابة بوباء الكوليرا، التي إستقبلتها المستشفيات حتى اليوم بلغ 222، حالة مؤكدة إلى جانب وجود حالات كثيرة تعاني من مضاعفات جراء إصابتها بالوباء.

وأضافت نفس المصادر، أن تفشي هذا الوباء بشكل سريع في العاصمة صنعاء، يعود إلى أسباب كثيرة تتجاهلها سلطة ميليشيات الحوثيين أبرزها تكدس أطنان من المخلفات، في شوارع العاصمة وخاصة مع موسم هطول الأمطار وفي ظل إضراب عمال النظافة عن العمل إحتجاجا على توقف رواتبهم منذ عدة أشهر.

من جانبها أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف، أنها قدمت مساعدات طبية لمواجهة وباء الكوليرا، باليمن وخاصة بالعاصمة صنعاء.