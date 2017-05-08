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إختناق عشرات الفلسطينيين إثر اقتحام قوات الإحتلال لبلدة شمالي نابلس

نشر يوم 2017/05/08 678 0 عطار براهيم إختناق عشرات الفلسطينيين إثر اقتحام قوات الإحتلال لبلدة شمالي نابلس
أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق بالغاز السام، والمدمع عقب إقتحام قوات الإحتلال الإسرائيلي، مساء أمس اللأحد، لبلدة سبسطية شمال نابلس.

وقال أمين سر حركة فتح في سبسطية، محمد عازم،  في تصريحات له  إن قوات  الاحتلال اقتحمت البلدة وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل  الصوت.

 

وأضاف أن مواجهات إندلعت في المنطقة عقب الاقتحام  متسببة في إصابة عشرات  المواطنين بحالات اختناق. 

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