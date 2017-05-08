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مقتل 13 مدنيا في قصف لطائرات مجهولة على منازل للبدو غربي العراق

نشر يوم 2017/05/08 1 0 عطار براهيم مقتل 13 مدنيا في قصف لطائرات مجهولة على منازل للبدو غربي العراق
لقي 13 شخصا بينهم نساء وأطفال حتفهم، مساء أمس الأحد، في قصف جوي لطائرات مجهولة، على منازل للبدو، قرب مدينة راوة، غرب مدينة الرمادي، مركز محافظة الأنبارغربي العراق، حسب مصدر أمني عراقي.

ونقلت وكالة شينخوا الصينية للأنباء عن المصدر قوله: أن طائرات غير معروفة قصفت مساء أمس الأحد، منازل للبدو الرحل بالقرب من مدينة راوة"  الواقعة حوالي 200 كم غرب مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار غربي العراق. مؤكدا أن القصف أسفر عن مقتل 13 شخصا، هم 6 نساء و3 أطفال و4 رجال جميعهم من البدو الرحل. مشيرا إلى أن القصف ربما حدث بطريق الخطأ". 

وفي العراق لا ينفذ ضربات جوية سوى طائرات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، والطيران العراقي، وتستهدف هذه الضربات عموما داعش الإرهابي.

ومازال تنظيم داعش الإرهابي، يسيطر على بعض المناطق الواقعة إلى الغرب من مدينة الرمادي  بإتجاه الحدود العراقية السورية.

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