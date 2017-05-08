وزير الخارجية الليبي.. الجولات الميدانية لمساهل في ليبيا تم تنسيقها على أكمل وجه

أكد وزير الخارجية الليبي، محمد الطاهر سيالة، اليوم الاثنين في الجزائر، أن الجولات الميدانية الأخيرة لوزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل في ليبيا تم التنسيق حولها على أكمل وجه.

ويشار إلى أن وزير الخارجية الليبي التقى، اليوم، مع مساهل، قبيل انطلاق أشغال الاجتماع الوزاري الـ 11 لبلدان جوار ليبيا، أين كشف أن "الزيارات التي قام بها مساهل في مختلف مناطق البلاد بليبيا سمحت له كرجل ميدان أن يستمع مباشرة إلى المواطنين ومختلف المعنيين للطلاع عن الوضع في البلاد".

وأبرز محمد الطاهر سيالة أن جولات الوزير مساهل إلى ليبيا، "تم الاتفاق حولها والتنسيق بشأنها على أكمل وجه"، داعيا إلى "عدم الالتفات إلى بعض التصريحات غير المسؤولة بهذا الشأن"، خاصة وأن عملية التنسيق حول الزيارات إلى البلد هو عمل تنفيذي من صلاحيات الحكومة.

كما تقدم وزير الخارجية الليبي بشكره لمساعي الجزائر من أجل دعم السلم والأمن في بلاده، مؤكدا على التوافق التام بين الجزائر والسلطات الليبية حول سبل حل الأزمة، كما أوضح أن المواقف موحدة في اتجاه الاستقرار الإقليمي لمصلحة شعوب المنطقة واستقرارها من أجل الانتقال إلى التنمية بسرعة.

وفي السياق نفسه، أعرب الوزير الليبي عن تقديره لدول الجوار التي تعقد سلسلة اجتماعات، تبذل من خلالها جهودا حثيثة من أجل الدفع نحو حل سلمي للأزمة الليبية.