دول جوار ليبيا تطالب بحكومة موحدة وبجيش تحت سلطة المدنيين

شدد وزراء خارجية دول جوار ليبيا على ضرورة التزام الاطراف المتنازعة في ليبيا التام بالانتقال السياسي إلى حكومة وفاق وطني ذات سيادة وإقامة مؤسسات قوية ذات مصداقية، مع الحفاظ على وحدة الجيش والشرطة ووضعها تحت إشراف السلطة المدنية.

وجاء في البيان الختامي للاجتماع الوزاري الـ 11 لدول جوار ليبيا، الذي ترأسه وزير الشؤون المغاربية والإتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل، بالعاصمة، أن كل الوزراء أتفقوا على الالتزام التام بمساندة ليبيا ومرافقتها حتى تتوصل إلى مصالحة وطنية وإقامة مؤسسات قوية ذات مصداقية، مطالبين بالحفاظ على وحدة الجيش والشرطة ووضعها تحت إشراف السلطة المدنية.

وجدد الوزراء، حسب البيان المؤلف من 4 صفحات، رفضهم التام لأي تدخل خارجي في الشؤون الليبية وكذا التدخل العسكري، والحفاظ على المؤسسات الشرعية للدولة الليبية وحدة ترابها واحترام سلطة القانون.

كما جدد الوزراء مساندتهم للمجلس الرئاسي الليبي لحكومة الوفاق، داعيين في نفس الوقت من كل الأطراف المتنازعة على تشكيل حكومة تمثل كافة القوى السياسية. وبهذه المناسبة طلبوا من أعضاء البرلمان الليبي إلى عقد إجتماع من أجل منح الثقة إلى الحكومة المقترحة طبقا لأحكام الإتفاق السياسي.

ورحب الوزراء بقراري مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة القاضي بتشكيل أعضاء لجنة الحوار السياسي لدراسة وتعديل الإتفاق السياسي الليبي.

ودعا الوزراء إلى رفع التجميد عن الأرصدة الليبية في البنوك الأجنبية لتخصص هذه الأرصدة التي هي ملك للشعب الليبي لتلبية حاجتهم.