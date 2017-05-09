الأمم المتحدة تعلن وصول مساعدات إنسانية إلى وادي بردى بريف دمشق

وكشف المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة الدولية، ستيفان دوجاريك، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية، أن القافلة المحملة بالمساعدات الدولية أوصلت، يوم 6 ماي الجاري، المواد الغذائية ومياه الشرب ومستلزمات النظافة العامة إلى أكثر من 30 ألف محتاج في وادي بردى. فيما كشف عن أن الأدوات الجراحية وبعض المواد والمعدات الطبية منعت أو تم تقليل عددها. وأعرب المسؤول الأممي عن ترحيب المنظمة بإيصال المساعدات إلى الوادي، مشيرا في نفس الوقت أنه لم يتمكن إيصال مساعدات إلى المناطق محاصرة أو يصعب الوصول إليها.

وكانت مواقع إلكترونية سورية معارضة، ذكرت أن قافلة مساعدات مؤلفة من 20 شاحنة، مقدمة من الأمم المتحدة، تحوي موادا طبية ومنظفات وألبسة دخلت، أمس الأول الأحد، منطقة وادي بردى، التي إلتحقت بركب المصالحة الوطنية بداية العام الحالي، وأفرغت المواد، ثم غادرت بصحبة الهلال الأحمر السوري.