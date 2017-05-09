استقالة رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس

وحسبما أورده التلفزيون التونسي، فإن استقالة شفيق صرصار من منصبه بشكل مفاجئ تأتي قبل 7 اشهر من موعد الانتخابات البلدية.

وأضاف ذات المصدر، أن صرصار برر خلال ندوة صحفية أسباب الاستقالة الى خلاف حاد داخل مجلس الهيئة.

ودعا صرصار مجلس النواب، لتعويض الاعضاء المستقلين من الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات فى اقرب الاجال قبل العطلة البرلمانية.

للإشارة، فإن الاعضاء المستقلين سوف يواصلون العمل لتأمين المسار الانتخابي وفق ما افاد به شفيق صرصار مؤكدا أن الاستقالة سيتم تقدميها لاحقا وفق الاجراءات القانونية اللازمة.