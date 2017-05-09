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إلغاء حكم المؤبد على مرشد الإخوان في مصر

نشر يوم 2017/05/09 1853 0 أمينة.ج إلغاء حكم المؤبد على مرشد الإخوان في مصر
أصدرت محكمة النقض المصرية، اليوم الثلاثاء، حكما بإلغاء الحكم بالمؤبد الصادرفي حق 47 شخصا من قادة وأعضاء جماعة الإخوان، وعلى رأسهم المرشد العام لجماعة الإخوان "محمد بديع".

وحسبما أفادت به صحيفة "المصري اليوم" الإلكترونية، اليوم الثلاثاء، فقد ترواحت الأحكام الملغاة ما بين السجن المؤبد والسجن المشدد لـ10 سنوات في قضية عرفت باسم أحدات قسم "شرطة العرب" التي اتهموا من خلالها بارتكاب أعمال قتل وعنف في محافظة بورسعيد شرق مصر، شهر أوت سنة 2013.

وحسبما أفاد به ذات المصدر، فقد أمرت محكمة النقض في حكمها بإعادة محاكمة المتهمين مرة أخرى أمام إحدى دوائر الجنايات غير التي سبق أن أصدرت حكمها بإدانتهم.

للإشارة، فقد كانت محكمة جنايات بور سعيد قد أصدرت شهر أوت 2015، حكما بمعاقبة "محمد بديع" وقادة الإخوان "محمد البلتاجي" و"صفوت حجازي" و16 آخرين حضوريا بالسجن 10 أعوام وببراءة 68 متهما.

للذكر، تعود وقائع القضية إلى 16 أوت 2013، حيث أفضت التحقيقات عن قيام كل من مرشد الإخوان "محمد بديع" و"محمد البلتاجي" و"صفوت حجازي" بتحريض أعضاء التنظيم عن اقتحام قسم "شرطة العرب"  في بور سعيد، وقتل ضباطه وجنوده، وكذا سرقة الأسلحة الخاصة بالقسم وتهيب المحتجزين به، الأمر الذي أدى إلى مقتل 5 أشخاص وإصابة العديد من ضباط وأفراد القسم.

 

 

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