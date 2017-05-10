مصرع 6 جنود في تفجير لغم بالصومال

وقد صرح وزير الإعلام، الخاص بالولاية الغربية الجنوبية، أجاس حسن، بأن الجنود قد قتلوا بعد اصطدام مركبتهم بلغم أرضي حيث كانوا مسرعين للمساعدة لتقديم تعزيزات للقوات الإقليمية التي تشترك في قتال شديد مع حركة الشباب.

وتجدر الاشارة إلى أن حركة الشباب التي تعهدت فى السابق بمواصلة القتال ضد الحكومة الصومالية، وأعلنت عن مسئوليتها عن آخر هجوم مميت حيث قالت أنها قتلت 17 جنديا حكوميا وإستولت على مركبتين عسكريتين.

وجاء هذا الهجوم المميت بعد ساعات من قيام الرئيس الصومالي، محمد عبد الله فارماجو، بزيارة إلى بلدة افجوى في منطقة شابيل السفلى التابعة للولاية الغربية الجنوبية أول أمس الاثنين.