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القضاء على 16 إرهابيا من "داعش" في قصف جوي بالعراق

نشر يوم 2017/05/10 1923 0 أ.ج القضاء على 16 إرهابيا من "داعش" في قصف جوي بالعراق
تم القضاء على 16 إرهابيا من تنظيم "داعش" الإرهابي، اليوم الأربعاء، إثر غارات جوية نفذتها القوات الجوية العراقية شمال العراق.

وحسبما أفادت به خلية الإعلام الحربي العراقي في بيان لها، فإن طائرات تابعة للقوات الجوية العراقية نفذت عدة ضربات، تمكنت خلالها من القضاء على 4 عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي، كانوا يحاولون استهداف القوات الأمنية والمناطق المحررة في حي الرفاعي بالساحل الأيمن لمدينة الموصل.
وأضاف البيان أن الضربات الجوية أدت أيضا إلى القضاء على 6 عناصر من التنظيم في حي 17 تموز، بالإضافة إلى تدمير سيارة مفخخة ومخزن أسلحة وذخيرة.
وأوضح ذات المصدر، أن الطائرات دمرت معملا لتفخيخ السيارات في قضاء تلعفر، مما أسفر عن القضاء على 6 إرهابيين من التنظيم.


 

 

 

 

 

 

 

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