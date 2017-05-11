إحباط محاولة اغتيال وزيرة الصحة العراقية

وأوضحت وزارة الصحة العراقية، في بيان لها، أمس الأربعاء، أن معلومات وصلت إلى الوزارة عن طريق البريد الإلكتروني، تفيد بوجود قنبلة يدوية هجومية تم إدخالها للوزارة تمهيدا لاستخدامها، في عملية تستهدف إغتيال الوزيرة عديلة حمود.

وأشار البيان، إلى أنه بناء على هذه المعلومات، تم التواصل مع الجهات الأمنية المختصة، التي قامت بتفتيش الوزارة وتمكنت من العثور على القنبلة اليدوية وإبطال مفعولها.

وذكرت وزارة الصحة، في سياق متصل، أن التحقيق جار للوصول إلى الجهة المسؤولة، عن هذا الخرق الأمني والمخططين لهذه العملية.