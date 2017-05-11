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اعتقال قاتل القيادي في كتائب "القسام" مازن فقهاء

نشر يوم 2017/05/11 1912 0 أمينة/ج اعتقال قاتل القيادي في كتائب "القسام" مازن فقهاء
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "معا" اليوم الخميس، أن اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة "حمس"، أعلن عن اعتقال الشخص الذي نفذ عملية اغتيال مازن فقهاء، القيادي في كتائب القسام مارس الماضي.

وكشف هنية أن القاتل أدلى بالاعترفات الشاملة عن الجريمة، موضحا أن وزارة الداخلية الفلسطينية ستعقد مؤتمرا صحافيا خلال أيام، من أجل شرح كافة التفاصيل المتعلقة بالجريمة.

وقال هنية في مؤتمر صحافي أمام منزل الفقهاء، بحضور قادة "حمس"، "في هذه اللحظة التاريخية نعلن لشعبنا وللأمة ولكل من تابع جريمة الاغتيال لأحد أبطال القسام ورموز المقاومة على أرض فلسطين الشهيد مازن فقهاء، عن اعتقال القاتل" مؤكدا أن القصاص سيُنفد بحقه.

ووجه هنية أصابع الاتهام إلى الاحتلال الإسرائيلي في جريمة اغتيال القيادي في كتاب "القسام" مازن فقهاء.

 

 

 

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