إحباط محاولة تهريب 7 ألف خرطوشة صيد على الحدود الجزائرية التونسية

وأوضحت وزارة الداخلية التونسية في بيان لها، أن وحدات حراس الحدود بمنطقة بماجل بلعبّاس في مدينة القصرين، وإثر عملية تمشيط على حدودها مع الجزائر تمكنت، أمس الخميس، من حجز 7000 خرطوشة صيد كانت مخفية بإحكام داخل أكياس من الحجم الكبير ومعدة للتهريب.