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إحباط محاولة تهريب 7 ألف خرطوشة صيد على الحدود الجزائرية التونسية

نشر يوم 2017/05/12 3141 0 عمر.ت إحباط محاولة تهريب 7 ألف خرطوشة صيد على الحدود الجزائرية التونسية
أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الجمعة، أن وحدات حرس الحدود أحبطت محاولة تهريب 7000 خرطوشة صيد على حدودها مع الجزائر، أمس الخميس.

وأوضحت وزارة الداخلية التونسية في بيان لها، أن وحدات حراس الحدود بمنطقة بماجل بلعبّاس في مدينة القصرين، وإثر عملية تمشيط على حدودها مع الجزائر تمكنت، أمس الخميس، من حجز 7000 خرطوشة صيد كانت مخفية بإحكام داخل أكياس من الحجم الكبير ومعدة للتهريب. 

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