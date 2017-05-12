البرلمان البرتغالي يدعم إضراب الأسرى الفلسطينيين

صوت البرلمان البرتغالي اليوم الجمعة، على قرار يدعم ويؤيد إضراب الأسرى الفلسطينيين، في سجون الاحتلال الاسرائيلي، بعد تقدم مجموعة من الاحزاب من بينها الحزب الشيوعي وحزب كتلة اليسار، للتصويت على مشروع بيان تضامني مع الأسرى الفلسطينيين .

ويتضمن المشروع الى جانب دعم الاسرى السياسين في سجون الأحتلال الاسرائيلي، المضربين عن الطعام والمطالبين بحقوقهم القانونية والانسانية، التي يكفلها القانون الدولي، والتأكيد على موقف البرتغال لصالح حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية حرة وفلسطينية، ضمن مبادئ التعايش المشترك بين فلسطين وإسرائيل، من بناء على قرارات القانون والشرعية الدولية.

ويحتجز الكيان الصهيوني أكثر من 6500 أسير من بينهم 300 طفل و 500 اعتقال اداري و 13 نائبا .