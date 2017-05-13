وزيرا خارجية روسيا ونضيره الأردني يناقشان توسيع نطاق الهدنة في سوريا

وقالت الخارجية الروسية، في بيان لها، إنه جرى خلال الاتصال، مناقشة آفاق التعاون في الشؤون الإقليمية، مع التركيز على التسوية السورية، في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز وتوسيع وقف القتال لتطوير مذكرة التفاهم التي وقعت في أستانا.

وأجرى وزير الخارجية الأردني في أفريل الماضي، محادثات في موسكو، تركزت على تنسيق الجهود، من أجل توسيع نظام وقف إطلاق النار بسوريا في إطار محادثات أستانا.

واعتمدت الدول الضامنة الثلاث للهدنة في سوريا، روسيا وإيران وتركيا، مذكرة تفاهم حول إنشاء 4 مناطق لخفض التوتر في سوريا لمدة 6 أشهر، وذلك خلال مفاوضات أستانا، التي جرت يومي 3 و4 ماي ودخلت حيز التنفيذ منذ الـ 6 من الشهر نفسه.