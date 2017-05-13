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قتيلان وعشرات المصابين في تبادل إطلاق النار شرقي السعودية

نشر يوم 2017/05/13 1 0 عطار براهيم قتيلان وعشرات المصابين في تبادل إطلاق النار شرقي السعودية
قتل طفل سعودي، ومقيم باكستاني، وأصيب 10 آخرون ،إضافة إلى إصابة 4 من رجال الأمن، خلال تبادل لإطلاق النار، بين قوات الأمن السعودية، وإرهابيين بمحافظة القطيف شرق السعودية. حسب ما أكده مسؤول أمني سعودي، أمس الجمعة.

وكشف ذات المصدر أن الإشتباكات وقعت، الأربعاء الماضي، حيث تعرض عمال شركة منفذة لأحد المشاريع التنموية لتطوير حي المسورة، بمحافظة القطيف، لإطلاق نار، كثيف مع إستهداف الآليات المستخدمة، في المشروع  بعبوات ناسفة، لتعطيلها من قبل عناصر إرهابية، من داخل الحي تتخذ من المنازل  المهجورة منطلقا لتنفيذ جرائم القتل، والسطو المسلح، وترويج  الخمور والمخدرات.

وأشار إلى أن قوات الأمن  بادرت بتعقب مصدر النيران، إلا  أن العناصر الإرهابية لجأت إلى إطلاق النار بعشوائية، وبكثافة عالية على المارة، وعابري السبيل ورجال الأمن، المتواجدين في الموقع.  أسفرت عن مقتل طفل سعودي ذو عامين، ومقيم من الجنسية الباكستانية، وإصابة 10 أشخاص منهم 6 سعوديين أحدهم بحالة حرجة، فيما تعرض 4 من رجال الأمن لإصابات طفيفة.

يذكر أن محافظة القطيف تقطنها مجموعة من السكان الشيعة، وسبق أن شهدت أحداث شغب، وعنف أسفرت عن سقوط قتلي ومصابين في صفوف رجال الأمن  والمدنيين.

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