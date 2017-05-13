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الاسرى الفلسطينيون يواصلون اضرابهم عن الطعام لليوم الـ 27 على التوالي

نشر يوم 2017/05/13 2056 0 عمر.ت الاسرى الفلسطينيون يواصلون اضرابهم عن الطعام لليوم الـ 27 على التوالي
يواصل حوالي 1800 أسير فلسطيني في سجون الكيان الصهيوني إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم الـ 27 على التوالي وسط انضمام مزيد من رفقائهم إلى هذه الحركة، احتجاجا على ظروف اعتقالهم المنافية لمبادئ القانون الدولي الانساني.

وأوضحت اللجنة الفلسطينية لإسناد معركة "الحرية والكرامة"، أن 11 أسيرا في سجن  "جلبوع" انضموا أمس للإضراب المفتوح عن الطعام تضامنا مع رفقائهم الأسرى، مشيرة إلى  أنه حتى يوم أمس الجمعة  لم تتم أية مفاوضات بشكل رسمي بين إدارة مصلحة سجون  الاحتلال والأسرى المضربين.

ونوها ذات المصدر، أن هناك رسائل يبثها ضباط مصلحة السجون بين الأسرى مفادها أنه سيتم نقاش مطالبهم، إلا أن الأسرى أكدوا رفضهم القاطع للدخول في أية مفاوضات دون قيادة الإضراب.

يذكر، أن نحو 1500 أسير بدأوا إضرابا مفتوحا عن الطعام في الـ 17 أفريل الماضي، تزامنا مع ذكرى يوم الاسير الفلسطيني للمطالبة بتحقيق عدد من المطالب  الأساسية التي تحرمهم إدارة سجون الاحتلال من أبرزها إنهاء سياسات الاعتقال الإداري والعزل الانفرادي ووقف منع زيارات العائلات وعدم انتظامها ووقف الإهمال الطبي. 

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