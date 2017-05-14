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وحدة بريطانية وأمريكية سرية للتعامل مع طائرات داعش بدون طيار

نشر يوم 2017/05/14 138 0 مريم.ع وحدة بريطانية وأمريكية سرية للتعامل مع طائرات داعش بدون طيار
شكل قادة عسكريون أمريكيون وبريطانيون وحدة فائقة السرية، بغرض التعامل مع الطائرات بدون طيار الخاصة بالتنظيم الإرهابي المسمى داعش في سوريا والعراق.

وتم تشكيل هذه الوحدة بسبب المخاوف من أن يزيد تنظيم داعش الارهابي من استخدام الطائرات بدون طيار،  في الوقت الذي تستعد فيه ما تسمى "القوات سوريا الديمقراطية" المدعومة من الولايات المتحدة لشن هجوم على آخر معاقل تنظيم داعش في الرقة "في غضون أربعة أسابيع"، حسب ما أفاد به الموقع الإلكتروني لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وتقوم العملية - بقيادة المخابرات العسكرية البريطانية والأمريكية - بفحص الطائرات بدون طيار لتحديد هوية من يسلحها، كما قام رئيس هيئة أركان الدفاع البريطانية المارشال ستيوارت بيتش مؤخرا بزيارة مقر الوحدة الجديدة في معسكر أريفجان في عمق الصحراء الكويتية للاطلاع على المستجدات.

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