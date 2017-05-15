إعلان حالة الطوارئ بعد انتشار وباء الكوليرا في اليمن

كما طالبت الحكومة اليمنية من الحوثيين وحلفائهم بالسماح للمنظمات الدولية بدخول العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتهم، القيام بدورها من أجل العمل على الحد من انتشار هذا الوباء.

وشددت وكيلة وزارة الصحة العامة والسكان في اليمن إشراق السباعي، خلال اجتماعها بممثلين عن منظمات الصحة العالمية وصندوق الامم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وشؤون اللاجئين على ضرورة إيجاد الحلول المناسبة وتقديم الدعم والمساعدة للقضاء على هذا الوباء الذي حصد أرواح عشرات المدنيين من بينهم أطفال.

كما بحث الاجتماع وفق ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية آليات التدخل والتعاون في إيقاف انتشار الكوليرا ودعم مركز المهاجرين مديرية البريقة بعدن بالإمداد الإسعافي السريع.