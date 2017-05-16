مقتل 40 مدنيا في غارات جوية للتحالف الدولي على "داعش" الارهابي في شرق سوريا

وكشفت وسائل إعلامية محلية، أن غارات التحالف الدولي، إستهدفت مناطق مدنية في مدينة البوكمال، التي يسيطر عليها إرهاب داعش، في دير الزور، على الحدود مع العراق.

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس الإثنين، وقوع الغارات، مشيرا إلى أن طائرات حربية، يرجح أنها تابعة للتحالف الدولي نفذت بعد منتصف ليل الأحد، الإثنين، ضربات جوية في مدينة البوكمال.

وتحدث المرصد عن مقتل 23 مدنيا على الأقل، من بينهم 15 من النازحين العراقيين، إلى مدينة البوكمال الحدودية، ومن نازحين سوريين من مناطق سورية أخرى.

ويدعم التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، قوات سوريا الديمقراطية، التي تشن معركة، ضد التنظيم الإرهابي، في دير الزور ومحافظة، الرقة، في سوريا منذ نوفمبر الماضي.