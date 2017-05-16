مقتل 16 داعشي في عمليات أمنية شمال العراق

و قال مصدر أمني عراقي، أن قوات الرد السريع، و جهاز مكافحة الإرهاب، فرضت سيطرتها على أجزاء واسعة، في منطقة الرفاعي والعريبي، غرب الموصل، وتمكنت من القضاء على 14 إنتحاري ينتمون لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وأعلنت قيادة عمليات بغداد، في بيان أن قوة أمنية، عثرت على مخبأ للأعتدة، والمواد المتفجرة في منطقة الكيلو، جنوب بغداد يحتوي على حزامين ناسفين و7 عبوات ناسفة.

وفي ذات السياق، قال مصدر عسكري، أن القوات الأمنية، صدت هجوما لداعش "بنحو 5 مفخخات، وقتلت إنتحاريين للتنظيم قبل وصولهم لناحية تل عبطة شمال غرب الموصل".

من جهة أخرى، إنفجرت عبوة ناسفة، كانت موضوعة على طريق زراعي شمال شرق مدينة بعقوبة مما أسفر عن إصابة جنديين إثنين بجروح.