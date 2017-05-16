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القوات العراقية تفتك حيا مهما من قبضة إرهاب داعش غرب الموصل

نشر يوم 2017/05/16 3932 0 عطار براهيم القوات العراقية تفتك حيا مهما من قبضة إرهاب داعش غرب الموصل
تمكنت القوات العراقية، أمس الإثنين، من إسترجاع أحد الأحياء المهمة ضمن 4 أحياء الواقعة في غرب مدينة الموصل، حيث أطلقت الأحد الماضي، هجوما منسقا لتحريرها من تنظيم داعش الإرهابي.

وقال قائد عمليات "قادمون يا نينوى" الفريق الركن عبدالأمير يارالله، في بيان، أن قوات مكافحة الإرهاب حررت حي العريبي، في الساحل الأيمن من الموصل ورفعت العلم العراقي فوق مبانيه.

وحي العريبي هو واحد من أربعة أحياء بدأت القوات العراقية صباح الأحد عملية  عسكرية واسعة النطاق لاقتحامها في مدينة الموصل.

وتخوض القوات العراقية منذ 19 فيفري الماضي معركة تطهير شاملة لإستعادة الجانب الغربي للموصل، بعد إستعادة جانبها الشرقي في 24 جانفي من العام الجاري، ضمن عملية عسكرية بدأت في 17 أكتوبر الماضي لاستعادة أولى المدن العراقية، التي سقطت في قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي في منتصف العام 2014. 

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