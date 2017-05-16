الأمم المتحدة تعرب عن تخوفها بتفاقم وباء الكوليرا في اليمن

وقال المنسق الأممي لدى اليمن جيمي ماكغولدريك في مؤتمر صحفي عقده بصنعاء إن الإحصائية الفعلية لعدد حالات الكوليرا تفوق الأرقام المعلنة. مضيفا أن توقف عمل نصف المرافق الصحية وعدم قدرة اليمنيين على الذهاب إلى المراكز الطبية وعدم دفع رواتب العاملين فيها يخفي أرقاما أكثر بكثير من تلك المعلنة.

ويشار أن وباء وباء الكوليرا يجتاح اليمن منذ 27 أفريل الماضي. وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الأحد وفاة 115 شخصا بوباء الكوليرا في عدة محافظات يمنية. فيما أعلنت صنعاء، أمس الإثنين، حالة طوارئ بتفشي مرض الكوليرا في عدة محافظات عبر كامل تراب الوطن،

ويشهد اليمن حربا دموية بين قوات موالية للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ، وحكومته من جهة والحوثيين وحلفائهم الموالين للرئيس اليمني السابق، علي عبدالله صالح، من جهة أخرى منذ مارس 2015 ما خلف تدهورا حادا في مختلف المجالات خاصة في المجال الصحي.