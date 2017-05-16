اعتقال 45 متخابرا فلسطينيا مع الاحتلال الإسرائيلي لصلتهم باغتيال مازن فقهاء

وحسبما أفادت به وكالة "معا" نقلا عن وزارة الداخلية الفلسطية، أنها وجهت ضربة أمنية كبيرة لأجهزة مخابرات الاحتلال الإسرائيلي.

من جهته كشف اللواء توفيق أبو نعيم قائد قوى الامن الداخلي في فلسطين، خلال مؤتمر صحفي بغزة، أن التحقيقات أسفرت عن اعتقال 45 فلسطينيا متخابرا مع للاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا وقوف الاحتلال الإسرائيلي وراء عملية إغتيال الشهيد مازن فقهاء، وتنفيذها من طرف 3 من المتخابرين.

واضاف أبو نعيم، أن الأمن الفلسطيني تمكن من اعتقال القاتل المباشر للشهيد مازن الفقهاء الخميس الماضي، وهو يبلغ من العمر 38 عاما والذي اعترف بارتكاب الجريمة وارتباطه بأجهزة المخابرات الاحتلال الإسرائيلي، كما تم اعتقال اثنين من عملاء الاحتلال الإسرائيلي، اعترفا بدور أساسي في عملية الاغتيال وذلك من خلال الرصد والمتابعة والتصوير.

وحمل أبو نعيم الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن إغتيال فقهاء، مؤكدا أن محاولات الاحتلال الإسرائيلي التنصل منها لن تنجح .