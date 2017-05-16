وزير في الكيان الصهيوني يطالب باغتيال بشار الأسد

وقال الوزير - الذي عمل كجنرال سابق في جيش المحتل الإسرائيلي- في كلمة له خلال أحد المؤتمرات بالقدس:" لا يوجد للأسد مكان في هذا العالم، مضيفا أنه نظرا للادعاءات الأخيرة بأن النظام السوري قام بإعدامات جماعية وحرق الجثث، يجب قتله".

وأضاف جلانت أنه حان الوقت لاغتيال الأسد، مضيفا أن اغتياله أسهل مما يتخيل أحد، مشبها إغتياله الأسد بقص "ذيل الافعى"، وأكد قائلا "وبعدها علينا التركيز على الرأس وهو في طهران".

ومن جهة أخرى قال "جلانت" أن الأسد وحليفه حزب الله يشكلوا تهديد أكبر على العالم من التنظيم الإرهابي المسمى داعش ومجموعات إرهابية سنية أخرى.