بالفيديو.. فك الشيفرة 45 وكشف تفاصيل اغتيال القيادي بحركة حماس مازن فقهاء

نشرت حركة حماس المسيطرة على قطاع غزة، مقطع فيديو يظهر التفاصيل الكاملة لعملية اغتيال الأسير المحرر والقيادي في الحركة مازن فقهاء، في 24 مارس الماضي، بإطلاق الرصاص عليه في حي تل الهوى السكني في مدينة غزة.

وأوضح التحقيق مع المشتركين في العملية ومنفذها أنهم جندوا من قبل مخابرات الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ عدد من المهمات الخاصة لصالح تل أبيب داخل القطاع المحاصر.

وقال منفذ العملية: "تلقيت اتصالا هاتفيا من ضابط الارتباط الإسرائيلي يأمرني بالتوجه إلى منطقة تل الهوى وبالتحديد إلى عمارة "الغرابلي 3"، حيث مسكن "فقهاء"، وانتظار وصول الأسير لتنفيذ عملية الاغتيال.

من جهته، أعلن النائب العام العسكري، فضل الجديلي: أن "أولى جلسات محاكمة ثلاثة متهمين بقتل الشهيد فقهاء بدأت صباح اليوم الإثنين، وكان أولها للمتهم المباشر بتنفيذ عملية الاغتيال المدعو أشرف أبو ليلة".

أما المتهمان الآخران المدانان بتهمة مراقبة وتتبع تحركات مازن فقهاء قبل اغتياله على يد أبو ليلة، فقد أكد الجديلي استنادا لاعترافاتهما بأن تكليفهما مع أبو ليلة كان بشكل مباشر من قبل جهاز "الشاباك" الصهيوني.

وكشف اللواء توفيق أبو نعيم، النقاب عن اعتقال 45 عميلاً للاحتلال منذ جريمة الاغتيال، وذلك ضمن عملية أمنية واسعة النطاق حملت اسم "فك الشيفرة"، والتي أُطلقت منذ اللحظات الأولى للجريمة وأُعلن على إثرها الاستنفار الكامل في الأذرع الأمنية كافة، واتُّخذت الإجراءات والتدابير اللازمة لملاحقة الجناة.