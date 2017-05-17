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تونس وصربيا تبرمان إتفاقية تعاون عسكري مشترك

نشر يوم 2017/05/17 908 0 عطار براهيم تونس وصربيا تبرمان إتفاقية تعاون عسكري مشترك
وقعت تونس وصربيا، أمس الثلاثاء، إتفاقية تعاون مشترك في المجال العسكري. من قبل وزير الدفاع التونسي، فرحات الحرشاني، ونظيره الصربي، زوران جورجفيتش، الذي يزور تونس حاليا.

وبحسب ما جاء في وكالة الأنباء التونسية ''أوت'' فإن الإتفاقية تهدف  إلى "وضع المبادئ العامة، لهذا التعاون الذي سيشمل مجالات صناعات الدفاع والتكوين والتدريب والصحة العسكرية، والتاريخ العسكري وعلم المتاحف، وذلك بتبادل الخبرات والزيارات والاستشارات، وبرامج التدريب والتعليم والمشاركة، في التمارين والندوات والملتقيات ذات الصلة".

وإغتنما كلا الوزيرين الفرصة، حيث تطرقا إلى قضايا ذاات الإهتمام المشترك والمتعلقة بالتحديات الأمنية، في حوض البحر الأبيض المتوسط، والوضع الأمني في المنطقة المغاربية، ومكافحة الإرهاب. 

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