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إنسحاب نائب الرئيس الإيراني من الانتخابات الرئاسية

نشر يوم 2017/05/17 482 0 عطار براهيم إنسحاب نائب الرئيس الإيراني من الانتخابات الرئاسية
إنسحب نائب الرئيس الإيرانى، والمرشح للانتخابات الرئاسية، إسحاق جهانغيري، أمس الثلاثاء من الانتخابات لصالح الرئيس الحالى حسن روحانى.

ونقلت وكالة الأنباء الايرانية الرسمية، أرنا، عن جهانغيري، قوله فى بيان، إني أدعم الدكتور روحانى وبرامجه بكل ما فى وسعى. داعيا في نفس الوقت أنصاره إلى دعم الرئيس روحانى فى الانتخابات المقررة فى 19 ماي الجاري.

يذكر أن عمدة مدينة طهران، محمد باقر قاليباف أعلن أول أمس الاثنين، انسحابه من خوض الانتخابات الرئاسية لصالح المرشح المحافظ إبراهيم رئيسي، الدي يعتبر منافسا قويا في مواجهة الرئيس روحانى الذى يسعى إلى ولايته الثانية.

ووافق مجلس صيانة الدستور في 21 أفريل على أهلية ستة مرشحين من قبل 1636 مرشحا مسجلا، لخوض الانتخابات الرئاسية في 19 ماي الجارى، بما فيهم 3 مرشحين من التيار الإصلاحى والمعتدل و3 مرشحين من التيار المحافظ.

بعد إنسحاب قاليباف وجهانغيرى، سوف تجرى الإنتخابات بين 4 مرشحين وهم حسن روحانى وإبراهيم رئيسي، ومصطفى مير سليم، ومصطفى هاشمى طبا.

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