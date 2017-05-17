إصابة 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي واعتقال 24 آخرين في الضفة الغربية

وذكرت مصادرإعلام فلسطينية، أن شابا يبلغ من العمر19 سنة أصيب بطلق نار في الظهر جراء إطلاق مستوطن النار عليه على مستوى شارع محاذي لبلدة سلواد شرق مدينة رام الله في الضفة الغربية، مبرزة أن جيش الإحتلال إعتقل المصاب ورفض تسليمه لسيارات الإسعاف الفلسطينية.

وفي مدينتي جنين ونابلس شمال الضفة الغربية، أصيب 3 شبان فلسطينيين خلال مواجهات اندلعت مع قوات جيش الإحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت المصادر، أن الشبان أصيبوا بالأطراف السفلية من الجسم وجرى نقلهم إلى المستشفى الفلسطينية من أجل العلاج واصفة جروحهم بالمتوسطة.

وفي ذات السياق، اعتقلت قوات الاحختلال الإسرائيلي 24 فلسطينيا خلال حملة دهم في مدن الخليل وبيت لحم وجنين ورام الله وقلقيلية في الضفة الغربية.