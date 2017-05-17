مناورات روسية بالسواحل الليبية بداية من 24 ماي

وأضاف الموقع أن روسيا أبلغت شركات الطيران بهذه التدريبات من أجل تأمين سلامة الطيران، حيث ظهر إبلاغ للطيارين ذو صلة على موقع إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية.

ونقل أمس موقع روسيا اليوم عن مصادر إعلامية روسية، أن التشكيلة العملياتية الدائمة ستضم السفن الحربية الروسية وسبع قطع وغواصة "كراسنودار".

ومن هذه القطع الفرقاطتان الصاروخيتان "أدميرال غريغوروفيتش" و"أدميرال إيسن"، وسفينة الإنزال الكبيرة "يامال" وسفينة الاستطلاع المتوسطة "كيلدين"، بالإضافة إلى ثلاث سفن مساعدة.

يذكر أن الفرقاطة "أدميرال غريغوروفيتش" أجرت رمايات مدفعية في المتوسط في 25 أفريل الماضي، تدرب خلالها طاقم السفينة على خوض المعركة بمفرده ضد سفن خصم مفترض.