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مقتل وإصابة 7 أشخاص في إنفجارعبوة ناسفة في بغداد

نشر يوم 2017/05/18 1794 0 عطار براهيم مقتل وإصابة 7 أشخاص في إنفجارعبوة ناسفة في بغداد
قتل شخصان وأصيب 5 آخرون بجروح مختلفة، أمس الأربعاء، في إنفجار عبوة ناسفة في العاصمة العراقية، بغداد وفق ما أكد مصدر أمني عراقي.

وقال المصدر، في تصريح أن إثنين من المدنيين، قتلا وأصيب 5 أخرون بجروح مختلفة أمس، في إنفجار عبوة ناسفة، زرعت على جانب الطريق في منطقة اليوسفية جنوبي بغداد. وتشهد العاصمة العراقية، من حين لآخر تفجيرات بسيارات مفخخة، وعبوات ناسفة  وتفجيرات إنتحارية، رغم الإجراءات الأمنية التي تفرضها القوات العراقية في مختلف مناطقها.

في محافظة صلاح الدين، شمال بغداد  قتل أحد المرضى وأصيب إثنان آخران بجروح نتيجة سقوط قذيفة، من طائرة مسيرة مجهولة الهوية على مستشفى، الشرقاط العام وسط مدينة الشرقاط الواقعة على بعد 110 كم شمال مدينة تكريت، مركز المحافظة حسب  مصدر أمني.

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