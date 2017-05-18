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إرتفاع حصيلة إنفجار سيارة مفخخة في مقديشيو إلى 6 قتلى

نشر يوم 2017/05/18 1656 0 عطار براهيم إرتفاع حصيلة إنفجار سيارة مفخخة في مقديشيو إلى 6 قتلى
إرتفعت حصيلة قتلى إنفجار سيارة مفخخة، غرب العاصمة مقديشيو، إلى 6 قتلى، حسبما ذكرته مصادر أمنية صومالية، أمس الأربعاء.

وأوضحت المصادر، أن القنبلة إنفجرت أثناء محاولة الخبراء التعامل مع السيارة المفخخة، التي صادرتها الشرطة بمقاطعة وداجير.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير حتى الأن، إلا أن السلطات الصومالية كثيرا ما تنسب مثل هذه الهجمات، إلى حركة الشباب المتطرفة.

وحركة الشباب المسلحة تخوض معركة ضد الحكومة المركزية في الصومال منذ سنوات وتعيق العمل الإنساني للأمم المتحدة هناك، وتعهدت بإلحاق الهزيمة بالحكومة التي تلقى دعما من المجتمع الدولي.

و كانت مصادر أمنية، أفادت في وقت سابق بمقتل جنديين صوماليين، جراء إنفجار سيارة ملغومة، أثناء محاولتهما إبطال مفعولها في العاصمة مقديشيو.

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