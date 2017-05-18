مقتل 23 مدنيا في غارة للتحالف العربي في تعز باليمن

ونقلت مصادر إعلامية، عن أحمد الظرافي، مدير عام مديرية الوازعية في الريف الغربي لمحافظة تعز قوله : أن غارة جوية خاطئة لطيران التحالف العربي تسببت في مقتل 23 شخصا كانوا على متن السيارة.

و أكد الظرافي، إنتشال جثث الضحايا، من مكان الحادث مشيرا إلى أن ست جثث تمزقت بشكل شبه كلي جراء الغارة. و تشن قوات التحالف العربي، بقيادة السعودية ضربات جوية، على أهداف للحوثيين وحلفائهم الموالين للرئيس اليمني، المخلوع علي عبدالله صالح، في عدة محافظات يمنية منذ مارس 2015، دعما للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وحكومته.

وعادة ما يسقط ضحايا مدنيون جراء هذه الضربات في اليمن، وقد أقر التحالف العربي في وقت سابق بوقوع بعضها بسبب أخطاء.