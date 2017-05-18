القوات العراقية تستعيد حيا إستراتيجيا غربي مدينة الموصل

و أفاد بيان صدر، أمس الأربعاء، عن هيئية الجيش العراقي، أن قوات مكافحة الإرهاب تمكنت من تحرير حي الرفاعي، في الساحل الأيمن من مدينة الموصل بالكامل، ورفعت العلم العراقي على مبانيه. وأوضح البيان، أن حي الرفاعي، يعتبر من الأحياء الإستراتيجية، والسيطرة عليه تشكل تقدم نوعي للقوات الأمنية العراقية نظرا للجيوإستراتيجية الحي، الدي يمكن من التقدم أكثر نحو المدينة القديمة ومحاصرة المسلحين فيها، التي لا يزال ''داعش'' يسيطر عليها.

ويشار إلى أنه القوات العراقية كانت قد باشرت، الإثنين من الأسبوع الجاري، عملية عسكرية إقتحمت خلالها 4 أحياء بالجانب الغربي للموصل، هي العريبي والرفاعي، وكلفت بهما قوات مكافحة الإرهاب، فيما كلفت قوات الرد السريع، واللواء 34 بالجيش العراقي بإقتحام حي الاقتصاديين والجزء الجنوبي من حي 17 تموز.