الأسرى الفلسطينيون يواصلون إضرابهم عن الطعام لليوم الـ32على التوالي

ونقلت مصادر إعلامية عن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع قوله أن 60 أسيرا جديدا انضموا للإضراب في سجن "جلبوع" يوم أمس الأربعاء، وأن عددا كبيرا من الأسرى المضربين امتنعوا عن شرب الماء.

وقال أن مصلحة سجون الاحتلال، نقلت مساء أمس كافة الأسرى المضربين عن الطعام إلى سجون بئر السبع وشطة والرملة، لقربها من المستشفيات. موضحا، أن هذه الخطوة تشير إلى خطورة الوضع الصحي للأسرى المضربين عن الطعام لليوم الـ32 على التوالي تحسبا لحصول تطورات مفاجئة على حالتهم الصحية.

كما حمل قراقع، سلطات الاحتلال وإدارة مصلحة السجون المسؤولية كاملة عن حياة الأسرى الذين أصيب بعضهم بنزيف داخلي وحالات إغماء وجرى نقلهم إلى ما يسمى بالمستشفيات الميدانية، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لإنهاء معاناة الأسرى والاستجابة لمطالبهم الإنسانية المشروعة.