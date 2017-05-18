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شركة سعودية جديدة لصناعة الصواريخ والأسلحة

نشر يوم 2017/05/18 2016 0 أمينة لعلالي شركة سعودية جديدة لصناعة الصواريخ والأسلحة
كشفت وكالة الأنباء السعودية، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودية، أعلن عن إنشاء شركة صناعات عسكرية وطنية جديدة تحمل إسم الشركة السعودية للصناعات العسكرية.

وأضاف نفس المصدر أن الشركة الجديدة تمثل مكونا هاما من مكونات رؤية المملكة 2030 ونقطة تحول فارقة في نمو قطاع الصناعات سكرية السعودي، حيث ستصبح منصة مستدامة لتقديم المنتجات والخدمات العسكرية التي تستوفي أرفع المعايير العالمية. وأضافت الوكالة أن صندوق الاستثمارات سيستكمل الإجراءات النظامية لاستخراج التراخيص اللازمة من الجهات ذات العلاقة. 

وبينت أن الهدف الاستراتيجي للشركة يتمثل في الوصول إلى مصاف أكبر 25 شركة  صناعات عسكرية عالمية بحلول عام 2030 ما يجعل المملكة شريكا قويا في قطاع الصناعات العسكرية على الساحة العالمية. 

 

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