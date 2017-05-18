بنما تحجز سفينة محملة بالفوسفات مهربة من الصحراء الغربية المحتلة

وبأمر من محكمة بنمية تم احتجار سفينة النقل المسماة "أولترا إنوفيشون" ليلة أمس الأربعاء خلال مرورها ببنما في طريقها إلى كندا حاملة شحنة من صخور الفوسفات تقدر بحوالي 55 ألف طن وتقدر قيمتها بحوالي 6 ملايين دولار أمريكي موجهة لشركة "أغريوم" الكندية وذلك بناء على عقد استئجار السفن الذي تديره الشركة الدانماركية "أولترابولك" المحدودة.

وقد تم تعقب سفينة "أولترا إنوفيشون" التابعة لأسطول من ناقلات البضائع التي تم بناءها بمساعدة مالية من اتحاد التصدير الكندي "كانبوتكس بوتاس" الذي تعتبر شركة "أغريوم" مالكا مشاركا فيه قبل وصولها أواخر الشهر الماضي إلى مدينة العيون المحتلة الواقعة على ساحل الصحراء الغربية.

وتعد هذه المرة الثانية التي يتم فيها احتجاز سفينة نقل تحمل مواد مستخرجة من الصحراء الغربية المحتلة، حيث تم في 1 ماي الجاري احتجاز سفينة نقل تابعة لشركة "بالانس أغري-نوترينتس المحدودة" تحمل شحنة من الفوسفات تقدر بـ54 ألف طن بقيمة 7 ملايين دولار نيوزيلندي كانت متوجهة إلى المستورد النيوزيلندي.

ويأتي احتجاز ناقلة "أولترا إنوفيشون" يوما واحدا قبل الموعد المقرر لدراسة محكمة جنوب أفريقيا العليا لقضية السفينة المحتجزة يوم 1 ماي ومنعها من مواصلة رحلتها المقررة إلى نيوزيلاندا.