نجاة مسؤول عسكري يمني من محاولة إغتيال بمحافظة بتعز

وذكر مصدر في قيادة محور تعز، أن مسلحين أطلقوا النار على دورية عسكرية كان على متنها العقيد، عبده حمود الصغير، مسؤول عمليات اللواء 17 مشاة أثناء مرورها في شارع جمال، وسط المدينة لكنه لم يصب بأذى ولا أحد من مرافقيه.

وقال إن الحادث أدى إلى إصابة 4 مدنيين كانوا يمرون بالقرب من الدورية العسكرية وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وكان مسلحون مجهولون أقدموا في مطلع شهر إفريل الماضي على اغتيال مسؤول الإمداد والتموين، في نفس اللواء، مروان الشميري، وهو على متن دورية عسكرية في منطقة ،النسيرية، وسط مدينة تعز جنوب العاصمة اليمنية.