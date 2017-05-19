طائرات التحالف الدولي تقصف قافلة للجيش السوري بجنوب البلاد

وفي ذات السياق، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقره لندن، إن " طائرة حربية مجهولة أصابت قافلة عسكرية من القوات السورية والقوات المتحالفة التي كانت تتقدم نحو منطقة التنف بالقرب من الحدود العراقية". بينما لم يكشف المصدر عن حجم الخسائر التي خلفتها الضربة الجوية.

وأفادت تقارير أخرى، أن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، استهدف القافلة العسكرية السورية بينما كانت تتقدم نحو الجماعات المسلحة التي تدعمها الولايات المتحدة فى تلك المنطقة. ولم يعلق الجيش السوري بعد على هذا الهجوم.