ليبيا تطلب من إيطاليا تسليح زوارق خفر السواحل

وكشف تومية إلى أن الزوارق التي يستعملها خفر السواحل الليبية غير مزودة بالسلاح، الأمر الذي يجعل تنظيم دوريات بحرية مستحيلا، نظرا لتنامي كمية ونوعية السلاح في أيدي المهربين.

وكشف المسؤول الليبي في تريح صحفي نقلته عنه وكالة الانباء الفرنسية، أن طرابلس طلبت من إيطاليا تسليح الزوارق، مضيفا أن بلاده لا تزال خاضعة لقرار حظر تسليحها المفروض من قبل الأمم المتحدة منذ الإطاحة بالعقيد معمر القذافي في العام 2011.

ومنذ بداية العام الجاري سجلت إيطاليا وصول أكثر من 45 ألفا و700 مهاجر إلى سواحلها، فى ارتفاع تجاوز 30 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت، وفق حصيلة لوزارة الداخلية لا تشمل المهاجرين الذين انقذوا أمس الخميس.

لكن 1229 شخصا على الأقل قضوا نحبهم هذا العام قبالة سواحل ليبيا، وفق المنظمة الدولية للهجرة. ويشكل وصول هؤلاء المهاجرين الخميس، وآخرين يتوقع وصولهم فى الأيام المقبلة، تحديا إضافيا لإيطاليا بسبب الاجراءات الأمنية التى تواكب قمة مجموعة السبعة الكبار (G7) المقررة الأسبوع المقبل فى صقلية.