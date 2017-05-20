141 قتيلا حصيلة الهجوم على قاعدة براك الشاطئ الجوية في ليبيا

وأوضح العقيد أحمد المسماري، المتحدث باسم القوات المسلحة الليبية في مؤتمر صحفي، أن 141 شهيدا حصيلة الهجوم الإرهابي، على قاعدة براك الشاطئ الجوية بينهم مدنيون، حيث بلغ ضحايا اللواء 12 لوحده 86 قتيلا.

وعن تفاصيل الهجوم، أشار المسماري، لقد قاده وخطط له الإرهابي، أحمد عبدالجليل الحسناوي، ودعمته ميليشيات القوة الثالثة وسرايا الدفاع عن بنغازي، والهجوم يحمل ملامح تنظيم القاعدة.

وكان فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية أوقف، وزير الدفاع العقيد المهدي البرغثي، عن العمل لحين الانتهاء، من التحقيق في الهجوم.

وتعيش ليبيا أزمة وصراعا سياسيا وأمنيا خانقا منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في العام 2011.