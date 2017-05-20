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إنقاذ 102 مهاجر غير شرعي غرب ليبيا

نشر يوم 2017/05/20 2142 0 إيمان ض إنقاذ 102 مهاجر غير شرعي غرب ليبيا
أعلنت قوات البحرية الليبية تمكنها اليوم السبت، من إنقاذ 102 مهاجر غير شرعي كانوا على متن قارب خشبي كبير داخل المياه الليبية غرب البلاد.

 و ذكرت مصادر إعلامية نقلا عن المتحدث الرسمي بإسم ركن القوات البحرية الليبية عميد بحار أيوب قاسم أنّ، دورية من حرس السّواحل القطاع الغربي نقطة مصفاة الزاوية تمكنت فجر اليوم من إنقاذ 102 مهاجر غير شرعي كانوا على متن  قارب خشبي كبير بينهم 10 نساء و5 أطفال اغلبهم من جنسيات إفريقية.  

 و أضاف أن ،عملية الإنقاذ تمت على بعد 7 أميال شمال مدينة صبراته، حيث تم توجيه المركب إلى ميناء مصفاة الزاوية وتسليم المهاجرين عقب تقديم الخدمات  اللازمة لهم إلى مركز إيواء النصر التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية  بالزاوية.

 

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