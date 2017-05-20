بالفيديو.. مصممة إماراتية تكشف أن فستان وزيرة الثقافة الصهيونية مسروق

وقالت منى المنصوري، في مقطع فيديو نشرته على حسابها الخاص لموقع التواصل الإجتماعي "الفايسبوك"، أن الوزير الصهيونية ومصمم أزياءها "أفيعاد هيرمان" سرقا فستان "السلام والقدس" الذي صممته قبل تسع سنوات من الان، وعرض في بيروت في فندق فينيسيا، وارتدته الفناة السورية رغدة.

وشددت مصممة الأزياء الإماراتية من لهجتها، عندما أكدت أنها غير مندهشة من هذه السرقة، لأن الصهاينة سرقوا وطنا بأكمله، فمن السهل عليهم سرقة تصاميم فستانها الذي يرمز للسلام و حوار الأديان، وأكدت أنها تحتفظ بحقها في الرد على هذه السرقة.

وكانت وزيرة الثقافة و الرياضة للكيان الصهيوني ظهرت في مهرجان "كان" بفرنسا بفستان أبيض يحمل صورة مدينة القدس وصورة قبة الصخرة، ورسمت فيه أسوار القدس بخيوط من ذهب وغابت عنه الجدران والحواجز العسكرية، وتمكنت بهذا الفستان من تسييس مهرجان "كان" للأفلام الوثائقية وروجت للإحتلال الصهيوني