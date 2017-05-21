انطلاق أعمال القمة الخليجية الأمريكية برئاسة ملك السعودية وترامب

ومن المقرر أن تتناول القمة الخليجية الأمريكية، عدة مسائل أهمهما مكافحة الإرهاب والتدخلات الإيرانية في المنطقة، إضافة إلى ذلك سيتم التوقيع على مذكرة تفاهم لمراقبة مصادر تمويل الإرهاب.

ويشارك اليوم الأحد، الملك سلمان عبد العزيز والرئيس الامريكي دونالد ترامب، في فعاليات قمتين الأولى خليجية أمريكية والثانية عربية إسلامية أمريكية.

وحسبما أفادت به وكالة الانباء السعودية "واس"، فقد تم تبادل مذكرة تفاهم بين دول مجلس التعاون الخليجية وأمريكا من أجل تأسيس مركز لاستهداف تمويل الإرهاب.

للإشارة ، فقد سبقت القمة العربية الإسلامية الامريكية جلسة تشاورية حضرها العديد من قادة دول الخليج برئاسة ولي العهد السعودي محمد بن نايف.