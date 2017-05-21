الإعدام لـ3 مشاركين في اغتيال القيادي في كتائب القسام مازن الفقهاء

وأضاف ذات المصدر، أن المتهمين باغتيال مازن الفقهاء، وصلوا إلى مقر القضاء العسكري وسط إجراءات أمنية مشددة.

ومن جهته قال رئيس الهيئة القضائية العسكرية ناصر سليمان، أن المحكمة العسكرية حكمت على المتهم باغتيال الشهيد مازن الفقهاء "أشرف ل "بالإعدام شنقا حتى الموت، والذي أدانته المحكمة بأنه هو القاتل المباشر لمازن الفقهاء

أما المتهم الثاني "هشام ع "أيضا حكمت عليه المحكمة بالإعدام شنقا حتى الموت، وجهت له تهمة التخابر مع الاحتلال الإسرائيلي والمتدخل في قتل الفقهاء والتسبب في عمليات قتل العديد من المقاومين. أما المتهم الثالث "عبد الله ن" حكمت عليه بالإعدام رميا بالرصاص، فقد وجهت له تهمة التخابر مع الاحتلال الإسرائيلي، وهو عسكري برتبة ملازم أول في حرس الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وكشف ذات المصدر، أن سليمان أكد أن أحكام المحكمة غير قابلة للنقض من أي جهة كانت، وهي واجبة التنفيذ بعد عرضها على الجهات المختصة للمصادقة عليها.