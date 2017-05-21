ترامب .. يمكننا التغلب على الإرهاب عن طريق التعاون المشترك

ومن خلال كلمة لترامب، نشرها البيت الأبيض اليوم الأحد، يتوقع أن يوجهها إلى العالم الإسلامي أتناء زياراته السعودية، قال يمكننا التغلب على الإرهاب وذلك عن طريق التعاون المشترك وحمل عبء لمحاربته.

وقال ترامب أن الولايات المتحدة، لاتريد حل مشكلات المنطقة بالقوة العسكرية، مضيفا أن الشركات التي أسسناها ستعمل على بسط الامن والاستقرار.

مؤكدا على دول الشرق الأوسط أن تقرر المستقبل الذي تريده لنفسها.

وأكد الرئيس الامريكي أن مكافحة الإرهاب ليس صراعا بين أديان أو حضارات، وإنما يقتضي وحدة الصف ضد قتلة الأبرياء والعزل .