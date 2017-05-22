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القوات العراقية تقضي على ارهابيين وتحبط هجوما انتحاريا شرق البلاد

نشر يوم 2017/05/22 212 0 مريم.ع القوات العراقية تقضي على ارهابيين وتحبط هجوما انتحاريا شرق البلاد
تمكنت قوات الأمن العراقية، اليوم الاثنين، من القضاء على ارهابيين حاصرت اثنين آخرين، واحباط هجوما انتحاريا استهدف قاعدة للجيش في محافظة ديالي شرق البلاد.

 وحسب مصادر اعلام فان قوات الأمن العراقية نجحت في إحباط هجوم انتحاري  استهدف قاعدة للجيش العراقي في محافظة ديالي، حيث تمكنت من القضاء على  الانتحاريين الاثنين الذين كانا يخططان لتنفيذ الهجوم  بينما تحاصر اثنين  آخرين مشتركين في الهجوم. وأضافت  نقلا عن مسؤول أمني في المنطقة  بأن العملية الأمنية أسفرت عن وفاة جندي عراقي  خلال تدخل الجيش للقضاء على الارهابيين.

وصرح مسؤولون في الجيش أن الطيران العراقي تمكن من تدمير عدة مخابئ وسيارات تحمل إرهابيين كما عثر على كميات من الأسلحة والعتاد مؤكدا استمرار العمليات العسكرية إلى غاية القضاء على تواجد تنظيم داعش بشكل نهائي.

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