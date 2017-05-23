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مقتل 4 أشخاص في تفجيرين اننتحاريين بدمشق وحمص

نشر يوم 2017/05/23 1461 0 أمينة/ج مقتل 4 أشخاص في تفجيرين اننتحاريين بدمشق وحمص
قتل 4 أشخاص وأصيب آخرون إثر انفجار سيارتين مفخختين بمنطقة السيدة زينب بدمشق، وفي حي الزهراء بحمص .

ووقع الحادثان بفارق زمني قصير، وأدى إلى مقتل شخص وإصابة آخر في دمشق، ومقتل 3 أشخاص وجرح 15 آخرين في حمص. 

وحسبما أفادت به وكالة الأنباء السورية "سانا" فإن الفرق الأمنية المختصة في دمشق، أحبطت محاولة تفجير سيارة مفخخة قرب مفرق المستقبل على طريق مطار دمشق الدولي، حيث تم تدمير السيارة كان على متنها إنتحاريان قبل وصولها إلى إحدى نقاط التفتيش قرب المفرق المؤدي إلى بلدة السيدة زينب بريف دمشق.

وأضاف المصدر، أنه قتل شخص وأصيب آخر تصادف مرورها في المكان أثناء التصدي للمحاولة الإرهابية.

وفي حمص، انفجرت سيارة مفخخة قرب دوارباب تدمر على اتجاه ساحة الزهراء ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 15 آخرين.

 

 

 

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