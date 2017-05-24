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هلاك 14 مدنيا و جرح 57 آخرين غالبيتهم من النساء والأطفال في تعز باليمن

نشر يوم 2017/05/24 1738 0 عطار براهيم هلاك 14 مدنيا و جرح 57 آخرين غالبيتهم من النساء والأطفال في تعز باليمن
كشف بيان لمنظمة أطباء بلا حدود، أمس الثلاثاء، أن منشآت صحية تابعة لها إستقبلت، 14 قتيلا، أول أمس، غالبيتهم من النساء والأطفال قضوا بسبب القتال الدائر في مدينة تعز جنوب صنعاء.

وجاء في ذات البيان، أن منظمة أطباء بلا حدود في مدينة تعز، إستقبلت أمس 14 قتيلا، وعالجت 57 جريح، حرب بسبب القتال المتواصل، بتعز جنوب العاصمة صنعاء.

ودعت أطباء بلا حدود، جميع الأطراف المتحاربة إلى ضمان حماية المدنيين والعاملين الصحيين والسماح للجرحى والمرضى بالوصول إلى الرعاية الصحية.

واتهمت المقاومة الشعبية في تعز  وهي قوات موالية للحكومة  في بيان اليوم جماعة الحوثي وحلفائها بقصف عدد من الأحياء السكنية في مدينة تعز يوم أول أمس الإثنين.

وتشهد مدينة تعز، معارك مستمرة بين القوات الحكومية، والحوثيين وحلفائهم، الموالين للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح.

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