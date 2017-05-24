هلاك 14 مدنيا و جرح 57 آخرين غالبيتهم من النساء والأطفال في تعز باليمن

وجاء في ذات البيان، أن منظمة أطباء بلا حدود في مدينة تعز، إستقبلت أمس 14 قتيلا، وعالجت 57 جريح، حرب بسبب القتال المتواصل، بتعز جنوب العاصمة صنعاء.

ودعت أطباء بلا حدود، جميع الأطراف المتحاربة إلى ضمان حماية المدنيين والعاملين الصحيين والسماح للجرحى والمرضى بالوصول إلى الرعاية الصحية.

واتهمت المقاومة الشعبية في تعز وهي قوات موالية للحكومة في بيان اليوم جماعة الحوثي وحلفائها بقصف عدد من الأحياء السكنية في مدينة تعز يوم أول أمس الإثنين.

وتشهد مدينة تعز، معارك مستمرة بين القوات الحكومية، والحوثيين وحلفائهم، الموالين للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح.