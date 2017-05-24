مقتل 5 مسلحين وإصابة 19 من رجال الأمن في إشتباكلت شمال البحرين

وقالت الوزارة، في بيان أنه، أثناء قيام قوات الشرطة بتأدية واجباتها بالعملية الأمنية، في قرية الدراز تفاجأت بمقاومة من قبل عدد من الخارجين عن القانون.

وتابعت أن هؤلاء، إستخدموا القنابل اليدوية والأسياخ الحديدية والأسلحة البيضاء والفؤوس، وهو ما نتج عنه إصابة 19 من رجال الأمن بإصابات مختلفة. مشيرة إلى مصرع 5 شخاص في صفوف الخارجين عن القانون و8 إصابات. مؤكدة أنها تجري تحقيقا في الأمر.

.وتنفذ قوات الأمن البحرينية، منذ صباح أمس الثلاثاء، عملية أمنية تهدف إلى حفظ الأمن والنظام العام وإزالة المخالفات القانونية، في قرية الدراز.



