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مقتل 5 مسلحين وإصابة 19 من رجال الأمن في إشتباكلت شمال البحرين

نشر يوم 2017/05/24 1296 0 عطار براهيم مقتل 5 مسلحين وإصابة 19 من رجال الأمن في إشتباكلت شمال البحرين
أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، مساء أمس الثلاثاء، عن مقتل 5 أشخاص وصفتهم بـ الخارجين عن القانون، أثناء عملية أمنية في قرية الدراز في شمال البلاد.

وقالت الوزارة، في بيان أنه، أثناء قيام قوات الشرطة بتأدية واجباتها بالعملية الأمنية، في قرية الدراز  تفاجأت بمقاومة من قبل عدد من الخارجين عن القانون.  

وتابعت أن هؤلاء، إستخدموا القنابل اليدوية والأسياخ الحديدية والأسلحة البيضاء والفؤوس، وهو ما نتج عنه إصابة 19 من رجال الأمن بإصابات مختلفة. مشيرة إلى مصرع 5 شخاص في صفوف الخارجين عن القانون  و8 إصابات.  مؤكدة أنها تجري تحقيقا في الأمر.  

.وتنفذ قوات الأمن البحرينية، منذ صباح أمس الثلاثاء، عملية أمنية تهدف إلى حفظ الأمن والنظام العام وإزالة المخالفات القانونية، في قرية الدراز.

 


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